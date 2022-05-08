"Напились, перестреляли друг друга": СБУ перехватила разговор оккупанта с женой

Российский военный в телефонном разговоре рассказал, что оккупанты на Херсонщине злоупотребляют алкоголем, а затем стреляют и режут друг друга.
Оккупант, наверное, сожалеет, что приехал "воевать".
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
В разговоре военный РФ рассказывает, что его коллеги начали заниматься рэкетом, на блокпосту требуют деньги за проезд.
"Наш блокпост нормально, а соседи начудили… Начали деньги у украинцев брать. Тысяча рублей проезд", – рассказывает своей жене захватчик из так называемой "ДНР".
Также в Херсонской области армия РФ пьет, после этого устраивают развлечения с оружием и ножами насмерть.
"Напились… На одном блокпосту перестреляли друг друга, на другом -порезали", – добавляет военный РФ.
На вопрос о возвращении отвечает, что будет до 9 мая, впрочем, не 2022, а 2023 года.
Напомним, что оккупанты уже настолько напуганы ВСУ, что массово отказываются воевать против них. Служба безопасности Украины перехватила разговор оккупанта, который находится под Изюмом в Харьковской области, где тот жалуется другу, что не хочет продолжать воевать в Украине.
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