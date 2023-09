НАПК приостановило статус спонсоров войны сразу для 5 компаний: в чем причина

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК) заявили, что приостанавливают статус для 5 греческих компаний-перевозчиков в перечне спонсоров войны.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

Речь идет о Dynacom Tankers Management (DTM), Delta Tankers LTD, Thenamaris Ships Management Inc., Minerva Marine, TMC Tankers LTD и венгерском OTP Bank.

Отмечается, что теперь у компаний будет временно приостановленный статус. Дальнейшее исключение их из перечня будет зависеть от выполнения указанных условий.

"Агентство надеется, что такое решение приведет к разблокированию Венгрией 500 млн евро жизненно необходимой военной помощи ЕС для украинского народа, а также исключит возможность блокирования Грецией будущего пакета санкций ЕС, направленного на уменьшение возможности России продолжать войну", - объясняют в НАПК.

Спонсоры войны в Украине

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло двух ведущих немецких производителей высокоточных станков Spinner и DMG Mori в перечень международных спонсоров войны.

Неоднозначную позицию высказала компания Coca-Cola, ведь сначала производитель безалкогольных напитков заявил, что остается в России, а затем, после шквала критики и новостей о снятии продукции с продаж в Украине, все же изменил свою позицию.

Кроме того, спонсорами войны стали PepsiCo и Mars, не вышедшие с российского рынка и внесенные в перечень международных спонсоров войны.

