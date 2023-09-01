НАПК внесло PepsiCo и Mars в перечень международных спонсоров войны

Несмотря на заявления о сокращении своего бизнеса, компании продолжают работать в РФ.

НАПК внесло две не вышедшие с российского рынка две ведущие пищевые корпорации PepsiCo и Mars в перечень международных спонсоров войны.

Об этом говорится в официальном заявлении НАПК.

Как отмечается, несмотря на заявления о сокращении своего бизнеса, прекращении рекламной деятельности и производстве своей продукции, они продолжают работать в РФ, уплачивая налоги и поддерживая экономику агрессора.

“Вероятно, производители Lay's, Pepsi, Sandora, Snickers, M&M's, Twix, Mirinda и многих других известных брендов сладостей, чипсов и сладких напитков сами не выбрали, поддерживают ли они агрессию и авторитаризм, или занимают позицию социально-ответственного бизнеса. Помимо увеличения своих доходов в России за первый год полномасштабного вторжения, обе компании активно ищут новых сотрудников в России. Кроме того, по информации из СМИ, продукция одной из компаний была найдена в пищевых пайках российских солдат”, — рассказали НАПК.

Напомним, что под Москвой горит цех по производству электроники для ракет после налета БПЛА.