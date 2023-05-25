НАПК внесло производителя популярных сладостей в список спонсоров войны

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло американскую транснациональную компанию по производству продуктов питания Mondelez International в перечень международных спонсоров войны.

Об этом информирует прессслужба НАПК.

В НАПК сообщили, что интересы компании на российском рынке представляет ООО "Мон'дэлис Русь", которой принадлежат три завода: фабрика "Большевик", выпускающая печенье "Юбилейное", OREO, "Медвежонок Барны" и крекеры TUC, производство в Покрове ( шоколад Alpen Gold, Воздушный, Milka и батончик Picnic), завод в Великом Новгороде (жевательная резинка Dirol и леденцы Halls).

Компания является лидером российского рынка кондитерских изделий в категориях шоколад, шоколадные конфеты и бисквиты, а также занимает второе место в категории жевательной резинки и карамельки.

"По итогам военного 2022 года прибыль российского филиала Mondelez International составила $339 млн (+303% в год), выручка – более $1 млрд (+38% в год). Бюджет агрессора компания пополнила более $61 млн налогов", — говорится в сообщении прессслужбы НАПК.

В Агентстве отмечают, что суды по финансовым отчетам компании она не собирается выходить из российского рынка, который для нее остается перспективным.

"Mondelez публично афиширует свою благотворительную помощь детям, пострадавшим от российского вторжения в Украину. Однако в то же время лукаво расширяет свою деятельность в стране-агрессорке и продолжает платить значительные средства в ее госбюджет. Который тратится в том числе и на ракеты, убивающие украинских детей", — добавили в НАПК.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло китайскую корпорацию Xiaomi Corporation в перечень международных спонсоров войны.

Кроме того, мы ранее информировали, что ранее НАПК Украины внесло французскую корпорацию Auchan в перечень международных спонсоров войны.

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