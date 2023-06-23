В списке крупнейших компаний мира Fortune Global 500 за 2022 год заняла 229 место.

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в перечень международных спонсоров войны китайскую автомобильную компанию Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd, известную как Geely.

Об этом сообщили в НАПК.

Geely продолжает платить налоги в бюджет России, активно поддерживать ее экономику и, соответственно, спонсировать агрессию против Украины в то время, когда большинство производителей автомобилей из Европы, Японии и Кореи прекратили продажи на российском рынке после вторжения в Украину.

"Компания Geely принадлежит частному владельцу китайского предпринимателя-миллиардера Ли Шуфу и владеет несколькими брендами, включая Geely Auto, Lynk & Co, Zeekr, Volvo Cars, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon Auto, CAOCAO Mobility", — говорится в сообщении .

Известно, что в списке крупнейших компаний мира Fortune Global 500 за 2022 занял 229 место.

По словам Дэниела Ли, исполнительного директора холдинговой компании Geely, он не заставляет свои компании покидать рынок России.

"Я совершенно не понимаю, почему мы должны заставлять каждый свой автобренд наказывать российского клиента", — сказал он, выступая на саммите FT "Будущее автомобиля".

Более того, он лично поддержал решение автобренда Geely увеличить продажи автомобилей в РФ после того, как глобальные конкуренты ушли с рынка после вторжения России в Украину.

Так, продажи автомобилей под маркой Geely в России за первые три месяца 2023 года выросли более чем вдвое по сравнению с прошлым годом, с 5543 единиц до 12673 единиц. А выручка Geely Auto Group за 2022 год составила более 20 млрд долл. США. ютором бренда Geely в России является компания ООО «Джили-Моторс», выручка которой за 2022 год выросла на 82% до 800 млн долл. США, чистая прибыль выросла на 5105% до $201 млн, налогов в бюджет России уплачено на сумму свыше 51, 4 млн долл. США.", — добавили в НАПК.

Компания продолжает представлять и продавать новые модели авто своей марки в России. По состоянию на май 2023 г. сеть официальных дилеров Geely представлена в 89 российских городах и насчитывает 157 дилерских центров. Никаких попыток осудить войну России против Украины от руководства компании не было.

Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло американскую транснациональную компанию по производству продуктов питания Mondelez International в перечень международных спонсоров войны.

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