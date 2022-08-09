Напоминаем о запрете курения в неустановленных местах: официальная реакция Минобороны Украины на взрывы в Крыму

В Министерстве обороны потроли оккупантов. Заместитель министра обороны Анна Маляр напомнила российско-оккупационным властям в Крыму "о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах".

Об этом Анна Маляр написала в Сети.

Представитель оборонного ведомства предупредила украинцев, что факт взрыва и пожара может быть использован Российской Федерацией в информационной войне.

"Минобороны Украины не может установить причину возгорания, однако в который раз напоминает о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах. Факт пожара может быть использован страной-террористом в информационной войне. Не исключаем, что оккупанты "случайно" найдут какие-то характерные "шеврон", "визитку" или даже "ДНК". Попутно обращаем внимание, что одежда из хлопка очень гигиеническая. Сохраняйте спокойствие и верьте Вооруженным Силам Украины!", — говорится в сообщении должностной лица.

Напомним, во вторник, 9 августа, появилась информация о взрывах в оккупированном Крыму, в том числе в Новофедоровке. Впоследствии оккупационные власти подтвердили факт взрывов в Новофедоровке. Так называемый "председатель" Крыма Сергей Аксенов заявил, что уехал в Новофедоровку, где произошли взрывы. О том, что происходит на полуострове – читайте ЗДЕСЬ.

Между тем, в Минобороны РФ заявили, что причиной взрывов в Новофедоровке стала "детонация авиационных боеприпасов". Кроме этого, в РФ сообщают, что вроде бы во время взрывов никто не пострадал. В то же время в Министерстве здравоохранения Крыма проинформировали о пострадавших из-за взрывов.

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