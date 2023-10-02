"Направили необычным путем": Гуменюк рассказала детали о ночной атаке дронов

За ночь враг применил 18 КАБов, направленных на гражданскую инфраструктуру и жилые районы.

В ночь на 2 октября Россия атаковала Украину дронами-камикадзе и управляемыми авиабомбами. Силы обороны сбили четыре беспилотника, однако есть и попадание. "Шахиды" запускали с юго-восточного направления, однако маршрут был не совсем обычным.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, российские захватчики применили, в частности, 18 управляемых авиабомб.

"Ночь была снова неспокойной. Враг применял и дроновые атаки, и использовал тактическую авиацию. Это снова направление на гражданскую инфраструктуру, на жилые районы. Повреждена и больница, и объекты кричной инфраструктуры", — сказала Гуменюк.

Атака дронов ночью была не массирована, скорее всего, оккупанты хотели разведать, где стоит украинская противовоздушная оборона.

"Выпускали с юго-восточного направления, с Азовского побережья. Направили их не совсем привычным маршрутом. В основном через Херсонщину, но очевидно было движение на Криворожье. Там три дрона уничтожены, и один уничтожен на Херсонщине, но есть и попадание в одно из промышленных предприятий. Ударили дроны и в Херсонской области. Снова повреждена чисто гражданская инфраструктура — заводы сельскохозяйственного предприятия", — добавила Гуменюк.

Напомним, воздушная тревога в регионах Украины в ночь на 2 октября была объявлена около 22:00. Воздушные Силы ВСУ сообщили о старте группы угрожавших Николаевской области беспилотников ВС РФ, через несколько часов сообщили об угрозе для Херсонщины, Днепропетровщины и ряда других областей.

В течение нескольких часов мониторинговые каналы информировали об особенностях продвижения беспилотников. Сначала они направлялись в южном направлении. Позже около 1:45 их зафиксировали над Днепропетровской областью — над Кривым Рогом.

Около двух часов стало известно о взрывах в Кривом Роге. Воздушная тревога в регионе была отменена через 50 минут.

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