Направлялся в Москву: в СБУ раскрыли детали задержания кума Путина Медведчука

Украинской спецслужбе противостоял не только лично Медведчук, но и более мощный враг – ФСБ, стремившаяся вывезти кума Путина за границу.

ФСБ РФ пыталась вывезти Виктора Медведчука сначала в Приднестровье, а затем – в Москву. Но Служба безопасности Украины задержала беглого нардепа по дороге – на выезде из Киевской области.

О деталях этой резонансной спецоперации глава СБУ Иван Баканов сообщил во время национального телемарафона.

"Это действительно была сложная и опасная для многих ее участников операция, длившаяся около месяца в военных условиях. Президент дал поручение, и мы активизировали все возможности, чтобы это поручение выполнить и найти господина Медведчука. Было проведено много аналитической и оперативной работы, которая завершилась успешно", — заявил Иван Баканов.

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В то же время, он подчеркнул, что украинской спецслужбе противостоял не только лично Медведчук, а более мощный враг – Федеральная служба безопасности, которая стремилась вывезти кума Путина за границу.

"Российские спецслужбы организовали собственную операцию по переправке Медведчука в Приднестровье, а затем — в Москву. К ее реализации привлекли даже представителей преступного мира и коррумпированных правоохранителей" — рассказал Баканов.

Глава СБУ отметил, что ФСБ пыталась максимально замаскировать свои планы: вбрасывала дезинформацию, специально делала фейковые "ливни", пыталась организовать "липовые" маршруты для эвакуации политика и пустить СБУ ложным следом, даже подготовила "псевдо-медведчуков" для отвлечения внимания.

"На самом деле Медведчука под видом военного ВСУ якобы в сопровождении коллег хотели довезти до украинской границы. Там – на лодке переправить в т.н. "Приднестровскую Молдавскую Республику", где его уже ждала эвакуационная группа спецназовцев ФСБ. Они и должны были доставить Медведчука в Москву. Но благодаря СБУ реализовать этот план не удалось!" – добавил Баканов.

Контрразведка СБУ просчитала десятки версий, ясно определила настоящий маршрут и выяснила место прибытия эвакуационной группы ФСБ.

"Это позволило оперативникам и следователям Службы безопасности Украины задержать Медведчука по дороге – во время его выезда из Киевской области. Отмечу, что его сопровождали украинские правоохранители, которые также будут отвечать за свои действия! Теперь Медведчука ждет суд, избрание меры пресечения, а вернее его подтверждение – содержание под стражей. А впоследствии, я надеюсь, заслуженное наказание", — сказал глава СБУ.

Также Баканов добавил, что задержание Медведчука дает сигнал каждому изменнику Украины – никто не избежит наказания, и СБУ сделает для этого все возможное.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил России обменять Медведчука на пленных украинцев.

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