Направляют огонь и провоцируют: СБУ рассказала о диверсантах и предателях, которые помогают оккупантам в разных городах Украины

Направляют огонь и провоцируют: СБУ рассказала о диверсантах и предателях, которые помогают оккупантам в разных городах Украины

Правоохранители задержали несколько чиновников из городских советов.

Служба безопасности Украины по всей стране задерживает предателей и диверсантов, которые устраивают на нашей земле провокации и помогают российским оккупантам.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В Ивано-Франковске правоохранители задержали корректировщика огня, который навел удар кремлевского “Калибра” на местный аэродром. Преступник прибыл в Украину за день до того, как началась война и разместился рядом с аэропортом.

"А накануне ракетно-бомбового удара РФ передал врагу информацию о местонахождении объекта. В результате бомбардировки инфраструктура аэропорта была разрушена, о чем диверсант отчитался оккупантам. СБУ задержала диверсанта в момент корректировки другого стратегического объекта”, — рассказали в СБУ.

В Киеве Служба безопасности Украині нейтрализовала диверсионную группу, которая собирала данные о размещении в столице воинских частей.

В Запорожье же задержали местного жителя, который за денежное вознаграждение согласился помочь врагу. Предатель фотографировал укрепления военных объектов и отправлял российским кураторам.

А в Луганской области СБУ разоблачила предателей, которые были чиновниками в местных органах власти.

"Наши следователи расследуют государственное предательство руководителей Марковской и Миловской объединенных территориальных общин Луганской области, перешедших на сторону врага. Они призвали местных жителей не сопротивляться российским оккупантам и способствовали военной агрессии против Украины", — добавили в ведомстве.

Еще двух предателей разоблачили в городе Смела Черкасской области. Преступники, которые находились на должностях в городском совете, хотели перейти на сторону врага и помочь им распространить “русский мир”. В итоге их задержали. Предателям грозит 15 лет тюрьмы.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: