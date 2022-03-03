Направляют огонь и провоцируют: СБУ рассказала о диверсантах и предателях, которые помогают оккупантам в разных городах Украины

Правоохранители задержали несколько чиновников из городских советов.
Служба безопасности Украины по всей стране задерживает предателей и диверсантов, которые устраивают на нашей земле провокации и помогают российским оккупантам.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
В Ивано-Франковске правоохранители задержали корректировщика огня, который навел удар кремлевского “Калибра” на местный аэродром. Преступник прибыл в Украину за день до того, как началась война и разместился рядом с аэропортом.
"А накануне ракетно-бомбового удара РФ передал врагу информацию о местонахождении объекта. В результате бомбардировки инфраструктура аэропорта была разрушена, о чем диверсант отчитался оккупантам. СБУ задержала диверсанта в момент корректировки другого стратегического объекта”, — рассказали в СБУ.
В Киеве Служба безопасности Украині нейтрализовала диверсионную группу, которая собирала данные о размещении в столице воинских частей.
В Запорожье же задержали местного жителя, который за денежное вознаграждение согласился помочь врагу. Предатель фотографировал укрепления военных объектов и отправлял российским кураторам.
А в Луганской области СБУ разоблачила предателей, которые были чиновниками в местных органах власти.
"Наши следователи расследуют государственное предательство руководителей Марковской и Миловской объединенных территориальных общин Луганской области, перешедших на сторону врага. Они призвали местных жителей не сопротивляться российским оккупантам и способствовали военной агрессии против Украины", — добавили в ведомстве.
Еще двух предателей разоблачили в городе Смела Черкасской области. Преступники, которые находились на должностях в городском совете, хотели перейти на сторону врага и помочь им распространить “русский мир”. В итоге их задержали. Предателям грозит 15 лет тюрьмы.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
- В Киеве российская ракета попала в многоэтажку: фото и видео
- Последствия обстрела Россией жилого дома в Киеве: двое погибших и шестеро тяжело раненых (видео)
- Как выглядит киевская многоэтажка после ночного ракетного обстрела: фото, видео
- Появились фото ракетных обстрелов в Киеве
- Оккупанты обстреливают Чернигов из "градов" — ОГА
- Российские войска обстреляли Харьков – улицы города укрыли неразорвавшиеся снаряды
- Российские оккупанты ракетами обстреляли Бровары, ранены: видео
- После переговоров Россия запустила по Киеву баллистические ракеты: видео мощного взрыва.