"Направляют в военкоматы против воли": оккупанты бросают на войну жителей недавно захваченных городов

Российские войска несут существенные потери личного состава, поэтому пополняют свою пехоту жителями недавно захваченных украинских городов и сел. Так, во вражеское войско забирают даже незаменимых шахтеров.

Только в Старобельске на этой неделе оккупанты уже отправили на войну около 80 мужчин. Ими пополняется состав штурмовых групп, которые ВСУ регулярно обезвреживаются.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, которого цитирует пресс-служба.

Он подчеркнул, что российские войска не считают потери, потому что преимущественно гибнут жители оккупированных территорий.

"Россиянам они не нужны на будущее, потому что уже восемь лет население "лнр" является обузой для бюджета России. Сейчас эти финансовые потери мужчины и отрабатывают. На оккупированных в 2014 году территориях уже мобилизовали всех, кого можно. Сейчас забирают даже незаменимых шахтеров", – говорится в заявлении главы Луганщины.

Он также отметил, что эйфория "асвабаждения" быстро прошла и в недавно захваченных городах и селах, ведь нужно оправдываться на фронте.

"Страдают те, кто не успел эвакуироваться в безопасные регионы Украины. Их направляют в военкоматы против воли", – отметил Гайдай.

Напомним, что 3 августа оккупанты вынуждены были отступить со значительными потерями на 14 участках Луганской области, где они пытались улучшить тактическое положение.

Из Донбасса эвакуируют 220 тысяч человек: как происходит процедура. Ирина Верещук в ТСН

Читайте также: