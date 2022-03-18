"Например, Гиркин": экс-депутат Госдумы заявил, что в РФ есть очень много людей, которые могли бы заменить Путина

"Например, Гиркин": экс-депутат Госдумы заявил, что в РФ есть очень много людей, которые могли бы заменить Путина

По его словам, в РФ растет запрос на появление новых фигур.

Российский оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев считает, что в России есть очень много людей, которые могли бы вместо Путина возглавить страну и закончить войну против Украины, признав поражение. По его словам, сейчас эти люди неизвестны большой публике.

Об этом он рассказал в интервью Радио НВ.

"Таких людей много, но мы сейчас их не знаем. Они появятся в эндшпиле (заключительная стадия партии в шахматах или шашках) этой драмы. Я не думаю, что те фигуры, которые нам очень хорошо знакомы — Алексей Навальный или Михаил Ходорковский могут быть такими, будет определенная даже конкуренция между фигурами ультраправого фланга, например, Гиркин, который настроен против Путина, а не за него. Здесь не надо иметь никаких иллюзий, и кто-то, кто будет представителем левого фланга. Между ними и будет основная конкуренция, потому что запрос на появление таких фигур в России растет", – говорит Пономарев.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 23-й день (война уже 8-й год). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают не менее 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 18 марта от рук россиян погибли уже 109 детей.

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