Военные эксперты НАТО считают, что использование Украиной западного оружия по советским стандартам снижает его эффективность и создает риск истощения запасов боеприпасов в странах-партнерах.

В военном командовании НАТО возникли серьезные разногласия с Украиной по тактике ведения боевых действий. Источники в британском оборонном ведомстве обвиняют украинскую армию в чрезмерных расходах западного оружия и техники из-за применения советских подходов к войне.

Об этом сообщает The Sunday Telegraph.

По данным издания, украинские силы объединяют предоставленное НАТО вооружение со стратегией, основывающейся на массированном огневом влиянии, вместо точечных ударов, на которых строится военная доктрина Альянса. Вследствие этого значительное количество западного вооружения используется не по назначению, что приводит к значительным потерям дорогостоящей техники.

Ошибочное применение высокотехнологичного оружия

Один из британских военных инструкторов, обучавший украинских военных, сообщил, что Киев использует британские противотанковые комплексы NLAW как дешевые советские РПГ.

NLAW – это современная противотанковая ракета одноразового использования, которая стоит около 20 000 фунтов стерлингов в единицу. Великобритания передала Украине более 5000 таких установок.

По словам источника, украинским военным было поручено предоставить видеозаписи корректного использования этого оружия. Однако полученные кадры показали, что они применяли ее хаотично, запуская сразу несколько NLAW в направлении российских позиций, каждый раз тратя более 100 000 фунтов стерлингов на один залп.

Неравенство стратегий между Украиной и НАТО

The Sunday Telegraph отмечает, что Россия делает ставку на массовое производство дешевых боеприпасов и артиллерии, в то время как страны НАТО ориентируются на высокоточное оружие и маневренную тактику общевойсковых подразделений.

Западная стратегия ведения боя подразумевает комбинированные операции, когда бронетехника, пехота, артиллерия и авиация действуют синхронно, обеспечивая фланговые маневры и точечные удары. Такой подход требует:

высокотехнологичного оружия

надежной связи и координации между подразделениями

опытного командования, имеющего полную картину боя

В свою очередь, Россия придерживается более традиционной модели, где отдельные подразделения действуют автономно, а "расходные" пехотные части устремляются в наступление для захвата выгодных артиллерийских позиций. Российские танки обычно применяются не для атак, а для дистанционных обстрелов украинских позиций.

Доктрина ВС РФ и комбинированная стратегия НАТО. / Фото: The Telegraph

Военные эксперты НАТО считают, что использование Украиной западного оружия по советским стандартам снижает его эффективность и создает риск истощения запасов боеприпасов в странах-партнерах.

Украинские войска, по словам источников, никогда не имели достаточно времени для полноценного овладения тактикой НАТО. Британские инструкторы сравнивают их подготовку с сокращенными курсами резервистов, где месяцы учений сворачиваются в двухнедельные программы.

Кроме ограниченного времени, среди украинских военных было и прямое недоверие к доктрине НАТО. Некоторые из них считали, что западные методы не соответствуют реалиям фронта, не имеющим аналогов в боевом опыте союзников. Это привело к ситуациям, когда инструкторы британской армии в Украине ощущали угрозу физического насилия со стороны местных бойцов и даже тянулись к оружию.

Еще одной проблемой стало пренебрежение принципом НАТО "ничего не оставлять позади" в вопросе техники. Украинские подразделения неоднократно бросали на поле боя командно-пусковые установки Javelin, которые можно использовать повторно. Стоимость каждой из них превышает 100 000 долларов США, а их запасы в Британии не будут пополнены до 2027-2028 годов. По словам источников в российской армии, они регулярно находят западное оружие, оставленное украинцами.

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"Россияне теперь, вероятно, имеют больше Javelin, чем британская армия", — заявил британский источник. Он добавил, что поддержка Украины базируется на "лжи", поскольку Киев не выполняет обязательств по эффективному использованию переданного оружия.

Кроме проблем с тактикой, британские источники сообщают о коррупционных случаях при подготовке украинских войск. Время от времени исчезали грузовики с оборудованием, а прибывающая в военные части бронетехника не имела ключевых деталей, "включая ремни безопасности".

Украина, со своей стороны, обратилась к западным союзникам с просьбой поставлять более дешевое оружие, что заставило европейские страны искать старые запасы советского вооружения в странах бывшего Варшавского договора.

Результаты учений в западных странах также подвергаются сомнению. 155-я украинская бригада, прошедшая подготовку во Франции по стандартам НАТО, зимой фактически распалась из-за хаоса в командовании и высоких потерь. Командир 108-го украинского батальона Сергей Филимонов заявил, что подход НАТО "не отвечает реалиям современной войны" и не только неэффективен, но и опасен. По его словам, еще не менее 10 украинских бригад имеют аналогичные проблемы.

Исследование Исследовательской службы Конгресса США в марте 2024 года подтверждает, что высокопоставленные украинские офицеры все больше возвращаются в советскую военную доктрину. Отдельно отмечается, что генерал Александр Сырский, получивший военное образование в Москве в 1980-х годах, стал главнокомандующим ВСУ в 2024 году.

Документ немецкой армии за 2023 год также свидетельствует, что украинские военные игнорируют ключевые элементы западной подготовки, что фактически сводит на нет преимущества оружия и тактики НАТО.

Документ также отмечает, что Украина не применяет западные маневренные методы ведения войны, разбивая формирование НАТОвского типа на более мелкие подразделения. Это объясняется украинской "оперативной доктриной", которая глубоко укоренилась в офицерском корпусе и определяет боевые действия по советским принципам.

Несмотря на критику, Министерство обороны Великобритании подчеркнуло, что поддержка Украины остается "непреклонной". По их данным, благодаря британским обучающим программам более 52 000 украинских новобранцев получили "жизненно важные боевые навыки", которые они смогли применить непосредственно на передовой.

"Учебная миссия проводится с учетом разведывательных данных и меняется в соответствии с потребностями и указаниями Генерального штаба Украины", – говорится в заявлении.

Украинские военные не предоставили официальных комментариев по этой ситуации. Представители НАТО также воздержались от любых заявлений.

Ранее сообщалось, что российская армия адаптировала некоторые свои тактики на фронте для компенсации недостатка оборудования и все больше для продвижения вдоль линии фронта возлагается на пехотные штурмы.