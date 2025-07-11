Напряжение растет: Трамп угрожает России после удара по роддому в Харькове

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп в пятницу, 11 июля, перед вылетом к пострадавшему от наводнения Техасу, сделал «неоднозначную угрозу действиям» против России после того, как путинская армия нанесла удар по роддому в Харькове.

Об этом сообщает The Independent.

Эта угроза прозвучала в ответ на вопрос журналистов, знает ли президент США о последствиях российской атаки по Харькову, в результате которой были ранены девять человек.

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Да, я в курсе. Вы увидите, что произойдет», – ответил Трамп.

Комментарий Трампа прозвучал менее чем через сутки после того, как он анонсировал «большое заявление» относительно России и войны в Украине в следующий понедельник. Президент также отметил, что нет "никакой причины" для продолжения российских атак на Украину, и посетовал, что достичь прекращения огня в этой войне, которую Путин начал в 2022 году, оказалось "труднее", чем ожидалось.

Трамп также подчеркнул, что все больше разочаровывается в России, и повторил свое недавнее обещание отправить Украине больше оружия. Он уточнил, что США будут делать это через НАТО и Альянс полностью профинансирует эти поставки из американских запасов.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что враг ударил по центру города в район жилой застройки. В результате атаки повреждений получило работающее медицинское учреждение.

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Позже стало известно , что задел роддом, где находились роженицы с младенцами. К счастью, никто из них не пострадал, но из-за повреждения здания пациентов эвакуировали в другое медицинское учреждение.