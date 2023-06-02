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Напряженность растет: аналитики IISS рассказали, изменила ли война Украине взгляды Китая на Тайвань

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Напряженность растет: аналитики IISS рассказали, изменила ли война Украине взгляды Китая на Тайвань

Китай не отказался от планов: вокруг Тайваня растет напряженность / Фото: Associated Press

Коммунистическая партия Китая продолжает утверждать, что остров якобы их собственность.

Развязанная Россией война против Украины не повлияла на взгляды Китая по поводу какой-либо потенциальной атаки на Тайвань.

Об этом пишет CNN.

Как передает издание, война в Украине может привести к увеличению военных расходов и усилий по развитию военного потенциала в Европе.

Конфликт Китая и Тайваня

Беспокойство Соединенных штатов стремительно возросло в связи с усилиями Китая по наращиванию военно-морского флота, а также милитаризации островов в Южно-Китайском море.

"Эти беспокойства обострились в течение прошлого года, поскольку Пекин дважды устроил масштабные военные учения вокруг острова Тайвань и отказался осудить вторжение России в Украину. Это вторжение также привлекло повышенное внимание Китая к Тайваню", — говорится в сообщении.

Действующая коммунистическая партия Китая продолжает утверждать, что остров якобы их собственность, несмотря на то, что Пекин никогда его не контролировал.

"Нет никаких доказательств того, что война в Украине "изменила мышление Китая относительно временных рамок или методологии" о возможном нападении на Тайвань. Партия пообещала объединить остров с материком, в случае необходимости — силой", — пишет CNN.

Примечательно, что бывший госсекретарь США (1973-1977), политолог, один из самых влиятельных геостратегов США Генри Киссинджер предупредил, что человечество находится на пороге Третьей мировой войны.

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Дата публикации
Просмотры
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