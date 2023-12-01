Напряженность в обществе растет: все больше россиян недовольны войной РФ против Украины — ISW

Россияне все больше устают от войны режима Владимира Путина против Украины.

Война России против Украины привела к возникновению новых социальных противоречий и обострению существующих внутри страны, которые остаются весьма заметными в российском информационном пространстве, несмотря на усилия, которые Кремль прилагает для цензуры.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, родственники мобилизованных военнослужащих продолжают подавать жалобы и призывы о помощи мобилизованным, несмотря на сообщения о попытках цензуры со стороны России.

29 ноября российское оппозиционное издание "Важные истории" сообщило, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году россияне направили в управление президента РФ по работе с обращениями граждан более 180 000 жалоб по вопросам, касающимся Министерства обороны (МО).

Большинство этих жалоб, как сообщают эксперты, касаются выплат военнослужащим, мобилизационного статуса, пропавших без вести и плохого медицинского обслуживания.

Кремль также использует недавнюю этническую напряженность в России для поддержания мер по наращиванию сил и обращения к российским ультранационалистам, создавая цикл, держащий эту напряженность на переднем плане ультранационалистического диалога.

Напомним, недавние опросы показали, что 67% россиян не против того, чтобы Путин закончил так называемую специальную военную операцию.

41% россиян считает, что РФ достигла поставленных целей "спецоперации". В то же время, 43% считают, что цели "СВО" достигнуты не были.

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