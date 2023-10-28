Напуганные пропагандой российские солдаты взорвали себя гранатами: рассказ пленного

Российский пленный Денис Чернецов из "Амурского" батальона, участвовавший в штурме позиций ВСУ под Авдеевкой, рассказал о судьбе своих пяти товарищей, напуганных российской пропагадной.

Рассказ военнопленной оккупационной армии опубликован в Telegram-канале военного обозревателя Юрия Бутусова.

По словам Чернецова, его подразделение было полностью разбито и сдалось в плен добровольно. А пятеро его товарищей, наслушавшись российской пропаганды, решили поступить иначе – взорвали себя гранатами, потому что очень боялись украинского плена.

“Я увидел подразделение Вооруженных сил Украины – крикнул им "Я сдаюсь!" И я сдался, вышел из окопа и сдался. А другие пацаны забросали себя гранатами”, — рассказал он.

Пленный утверждает, что в России пугают солдат пытками в украинском плену.

"На самом деле это не так, это все ложь", – говорит он.

Напомним, по информации ГУР Минобороны, места содержания российских военнопленных в Украине переполнены.

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