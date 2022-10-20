"Наращивание российских войск может состояться быстро": военный эксперт оценил вероятность наступления из Беларуси

На Киев оккупанты вряд ли пойдут, а вот на Волынь — вполне возможно, чтобы перерезать на западе Украины пути поставки оружия Украине от западных партнеров.

Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что того количества оккупационных войск, которое сейчас Россия держит на территории Беларуси, недостаточно для организации наступления.

Об этом он сказал в эфире "1+1" в рамках телемарафона "Единые новости".

"Неотложной угрозы наступления из Беларуси нет, чтобы сразу оценку такую дать. Опять же, очевидно, что Россия сохраняет такой вариант на столе он будет реализован, когда у России будут возможности. Банально сейчас нет резервов, не хватает личного состава и техники. И хотя они сейчас начали опрокидывать по разным оценкам около десяти тысяч российских военных с соответствующей техникой уже на территории Беларуси, очевидно, что такой численности мало, чтобы организовать наступление на любом направлении, а для того, чтобы провести успешную операцию, там нужно не меньше. 50 тысяч военнослужащих, которые смогут создать угрозу по нескольким направлениям", – сказал он.

Сам оценил вероятность наступления на Киев.

"Если мы говорим о Киеве, я думаю, что собственно Киев является наименее вероятной целью, поскольку россияне должны понимать, что здесь и оборона будет наиболее мощной, тем более что военно-географические условия не лучшие", — считает эксперт.

Он предположил, что оккупанты попытаются наступать на Чернигов или Волынь.

"Возможно будет попытка на Черниговском направлении, возможно будет попытка на Волынском направлении. Все же, они постоянно говорят, что надо перерезать маршруты поставок западного оружия, ресурсов для ВСУ, поэтому логичен удар как раз в западной части, если говорить о Беларуси. Но опять же нужно учитывать, что белорусская территория фактически сейчас оккупирована, все действия, которые там совершаются, зависят от решений Кремля, поэтому наращивание российских войск может произойти быстро, главное, чтобы украинская разведка постоянно держала под контролем перемещение из России в Беларусь. И когда будет признак того, что идет подготовка наступательных группировок, сразу была ответная реакция", – подчеркнул Самусь.

Что известно о военной активности в Беларуси

Спутниковые снимки зафиксировали, что на белорусскую авиабазу "Зябровка" у границы с Украиной за последние два месяца была опрокинута дополнительная военная техника: грузовики и ЗРК С-300, С-400.

В то же время в Беларусь прибывают российские войска в рамках развертывания региональной группы войск Союзного государства. В стране также проводится скрытая мобилизация, хотя власть и опасается социального взрыва из-за этого.

20 октября в Белоруссии зафиксировали перемещение ЗРК С-300 вооруженных сил страны. Кроме того, в последнюю неделю происходит ротация белорусских войск вдоль всей границы с Украиной.

Генштаб ВСУ 20 октября сообщил о растущей угрозе наступления россиян на Украину со стороны Беларуси. Направлением наступления может стать мероприятие белорусско-украинской границы, чтобы перерезать поставки вооружения.