Нардеп, ГУР и российские генералы: CNN узнало о тайных переговорах между Украиной и РФ по "Азовстали"

Что интересно, участие в переговорах принимал нардеп, который после Майдана 2014 года вывозил бойцов "Беркута" с базы в Киеве. Он показал благодарственное письмо от Буданова.

Когда президент России Владимир Путин приказал в апреле 2022 года заблокировать удерживаемый украинскими войсками комбинат "Азовсталь", небольшая группа из представителей Украины и РФ начала тайные переговоры о прекращении осады.

Об этом говорится в статье CNN.

По информации издания, в переговорную группу вошли депутат Верховной Рады и два российских генерала-высокопоставленных чиновника. Речь идет о нардепе от округа в Донецкой области Александре Ковалеве. Он сказал журналистам, что являлся посредником на ранних стадиях переговоров.

Заметим, по данным медиа, Ковалев после Майдана 2014 года вывозил бойцов "Беркута" с базы в Киеве. По словам политика, он помог сбежать "беркутовцам", чтобы "предотвратить дальнейшее кровопролитие".

Ковалев рассказал, что когда в 2022 году вражеский штурм Мариуполя и "Азовстали" затянулся, а гражданские и сотни раненых остались без помощи, он начал думать, что "кто-то должен попытаться остановить это безумие".

"До меня было 11 неудачных миссий, и никто не верил, что туда вообще можно попасть", – утверждает нардеп.

По словам политика, он рассказал о своих планах главе ГУР Минобороны Украины Кириллу Буданову. Тот сомневался в шансах, однако одобрил предложение Ковалева. Тогда нардеп воспользовался контактом с ФСБ в Москве: связался с экс-агентом СБУ, предателем Валентином Крыжановским, перешедшим в 2014 году на сторону России.

В статье говорится, что 25 апреля 2022 года Ковалев впервые отправился на захваченные врагом территории. Чтобы легче пересечь блокпосты и связаться с командирами "Азова", он получил от Буданова секретные пароли и зашифрованные устройства связи.

Политик рассказал, что тогда Мариуполь был фактически стерт с лица земли. Чтобы добраться до "Азовстали", необходимо было договориться о прекращении огня.

Издание опубликовало фото от 27 апреля, на котором посреди дороги за небольшим столом сидели Ковалев с Крыжановским и генерал-лейтенантом 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа РФ Андреем Сычевым по прозвищу "Дон". Именно Сычев руководил штурмом Мариуполя. По словам Ковалева, он просидел с Сычевым весь день.

Фото: CNN

По словам народного депутата, в разговоре с российской стороной он настаивал на спасении прежде всего детей, женщин и раненых. Политик говорит, что помог убедить противника.

Ковалев сообщил, что вернулся за стол переговоров в Мариуполь 9 мая. Тогда с обеих сторон переговоры ускорились. Как утверждает политик, Буданов до сих пор настаивал на том, чтобы на встречах присутствовали его представители и отправил своего первого заместителя Дмитрия Усова.

Издание указывает, что тогда "россияне решили, что им тоже нужно усилить свою игру". Так за столом переговоров появились два высокопоставленных генерала из военной разведки РФ – второй по рангу командир ГРУ генерал-лейтенант Владимир Алексеев и генерал-майор Александр Зорин.

На Алексеева в 2016 году были наложены санкции США за масштабную киберактивность, направленную на вмешательство в президентские выборы. Через три года Алексеев попал под санкции Евросоюза и Великобритании за отравление "Новичком" Скрипалей в Солсбери. О Зорине известно, что он был посланником президента РФ в Сирии, где активно участвовал в переговорах между режимом Башара Асада и оппозицией и повстанческими группировками.

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"Их участие проливает свет на важность, которую Путин придает решению тупиковой ситуации вокруг "Азовстали" и захвату Мариуполя, чтобы обеспечить долгожданный сухопутный мост между Крымом и Россией […] На протяжении многих лет Украина была частью портфеля ФСБ; передача контроля над войной ГРУ ознаменовала сейсмический сдвиг во взглядах Путина на эту службу", – говорится в материале издания.

Ковалев также рассказал, что Алексеев регулярно делал перерывы во время переговоров 9 мая, чтобы позвонить по телефону в Москву. По мнению нардепа, российский генерал имел "прямую спутниковую связь" с Минобороны. В то же время журналист-расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев считает, что Алексеев мог докладывать секретарю Радбрезу Николаю Патрушеву.

Третий визит Ковалева в Мариуполь состоялся 16 мая. Он записал видео, где зафиксировано, как делегация из РФ встречается группой из по меньшей мере шести украинских бойцов, среди которых командир "Азова" Денис Прокопенко.

"Это те моменты, за которые мы беспокоились. Момент доверия. Когда мы сделали все, чтобы две стороны сошлись, посмотрели друг другу в глаза, российская сторона пообещала, что будет цивилизованный выход для наших солдат", — рассказал Ковалев.

По его словам, после начала "серьезных переговоров" были следующие условия: прекращение огня с обеих сторон, сдача "Азовстали" и "цивилизованные условия для наших военнопленных и обмена". Политик сказал, что россияне выполнили эти условия и в тот же день начался выход украинских защитников из "Азовстали".

Ковалев также рассказал, что большую часть переговоров по "Азовстали" делегировал ГУР Минобороны Украины. Вместе с тем нардеп показал журналистам благодарственное письмо от Буданова.

В то же время в ГУР отказались комментировать участие в переговорах Ковалева, однако подтвердили участие Усова.

Напомним, весной 2022 года с разбомбленного и оцепленного завода "Азовсталь" в Мариуполе удалось эвакуировать гражданских. А затем в мае в медучреждение в Новоазовске ("ДНР") были эвакуированы тяжелораненые украинские бойцы. Еще часть из них через гуманитарный коридор были доставлены в Оленовку ("ДНР"). Для дальнейшего возвращения домой была проведена процедура обмена.

Так, 21 сентября состоялся обмен пленными на территории нескольких стран: Польши, Турции, Саудовской Аравии и на границе между Украиной и РФ. 200 украинских героев обменяли на кума президента РФ Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 окупантов. По условиям обмена командиры "Азовстали" должны до конца войны находиться в Турции.

"Азовсталь", ад и плен: интервью с легендарными "азовцами"

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