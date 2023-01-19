Нардеп назвал ключевое направление на фронте для ВСУ и россиян: "Фактически Крым станет островом"

Костенко не считает, что враг до 1 марта планирует захватить весь Донбасс.

Запорожское направление на сегодняшний день является ключевым как для украинских, так и для российских войск, поэтому оккупанты накапливают там силы.

Об этом нардеп, полковник СБУ Роман Костенко заявил в эфире телемарафона "Единые новости".

"Если мы пойдем в наступление и разрежем войска противника в направлении Мелитополь-Бердянск, то фактически Крым станет островом, который получает поставки только через Керченский мост, по которому мы сможем бить", – поделился своими оценками Костенко.

Он также сомневается, что российские захватчики планируют захватить Донецкую и Луганскую области до 1 марта, ведь этому не способствует погода и оружие.

"При наличии тех сил и средств, которые сконцентрированы на востоке по обе стороны, это маловероятно. Учитывая погодные условия, наличие вооружений. Это больше информационная операция, чтобы сковать наши силы, заставить нас маневрировать", — пояснил депутат.

Он напомнил, что врагу уже много месяцев не удается захватить Бахмут и Соледар, поэтому захват Донбасса сейчас выглядит малореалистичным.

Напомним, по мнению военного эксперта Владислава Селезнева, российские войска могут направить свои силы на полный захват Запорожской области уже после захвата всего Донбасса.

В то же время, Запорожская область является самым вероятным направлением наступления украинской армии, считает военный эксперт Павел Нарожный. Он прогнозирует наступление ВСУ из Запорожской области на Мелитополь, а дальше – на Бердянск, который может стать базой для дальнейших атак по оккупантам в Крыму.

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