Нардеп об экономическом бронировании: "Не может быть справедливости во время войны"

Народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Наталуха прокомментировал экономическое бронирование во время мобилизации и отметил, что в вопросах войны не может быть справедливости, потому что без экономики, которая должна работать, невозможно эффективно действовать на поле боя.

Об этом он рассказал в эфире "Радио Свобода".

"Война сама по себе несправедлива с самого начала. Поэтому, если мы действительно хотим затянуть любой вопрос, требующий решения во время военного положения, мы будем апеллировать к аргументу справедливости… Но, по моему мнению, нам нужно говорить об эффективности, поэтому что эта война выигрывается не за счет справедливости, а за счет эффективности", - сказал депутат.

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Нардеп также высказался об аргументе, что "воюют только бедные". По его словам, бойцы на передовой получают конкурентную заработную плату.

"Очень много разных людей воюет. Вопрос в том, как дать возможность Силам обороны делать это эффективно за счет экономики. И если нет понимания, что без экономики можно мобилизовать хоть 2 млн человек, но не иметь ресурсов для этого, это значит не понимать очень базовых вещей относительно того, как ведутся войны, функционирует государство и экономика", - отметил Наталуха.

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Он добавил, что если не дать предприятиям предсказуемости на сегодняшний день по поводу дальнейшего ведения их деятельности за счет критических сотрудников на местах, они начнут закрываться.

Этот тренд продолжается дальше, когда мобилизуют главных инженеров, главных технологов, без которых предприятие не может продолжать дальше функционировать. Причем не просто предприятия, которые выпускают печенье, хотя они тоже важны, а те, кто выпускает дроны, РЭБ: утром мобилизовали главного инженера, вечером они уже думают о сокращении производства", - отметил нардеп.

Напомним, Дмитрий Наталуха рассказал о пяти вариантах бронирования от мобилизации.

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