- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 619
- Время на прочтение
- 1 мин
Сколько людей ежемесячно мобилизует Украина: нардеп Вениславский ответил
Темпы мобилизации в Украине остаются стабильными за последние полтора года. Ежемесячно мобилизуют около 30 тысяч граждан.
Народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, Федор Вениславский озвучил текущие темпы мобилизации в Украине.
Об этом он рассказал в интервью Telegraf.
Комментируя вопрос о том, соответствуют ли действительности ранее озвученные подсчеты о мобилизации 30 тысяч человек в месяц, Федор Вениславский подтвердил эту цифру.
"Плюс-минус цифра стабильна за последние полтора года: примерно 30 тысяч граждан Украины мы ежемесячно мобилизуем. Здесь нет резких колебаний," — заявил нардеп.
Напомним, ранее представитель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что Украина должна готовить все население, включая женщин и мужчин, к национальному сопротивлению.