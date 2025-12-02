ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
619
Время на прочтение
1 мин

Сколько людей ежемесячно мобилизует Украина: нардеп Вениславский ответил

Темпы мобилизации в Украине остаются стабильными за последние полтора года. Ежемесячно мобилизуют около 30 тысяч граждан.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Мобилизация

Мобилизация / © ТСН

Народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, Федор Вениславский озвучил текущие темпы мобилизации в Украине.

Об этом он рассказал в интервью Telegraf.

Комментируя вопрос о том, соответствуют ли действительности ранее озвученные подсчеты о мобилизации 30 тысяч человек в месяц, Федор Вениславский подтвердил эту цифру.

"Плюс-минус цифра стабильна за последние полтора года: примерно 30 тысяч граждан Украины мы ежемесячно мобилизуем. Здесь нет резких колебаний," — заявил нардеп.

Напомним, ранее представитель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что Украина должна готовить все население, включая женщин и мужчин, к национальному сопротивлению.

Дата публикации
Количество просмотров
619
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie