Сколько людей ежемесячно мобилизует Украина: нардеп Вениславский ответил

Мобилизация

Народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, Федор Вениславский озвучил текущие темпы мобилизации в Украине.

Об этом он рассказал в интервью Telegraf.

Комментируя вопрос о том, соответствуют ли действительности ранее озвученные подсчеты о мобилизации 30 тысяч человек в месяц, Федор Вениславский подтвердил эту цифру.

"Плюс-минус цифра стабильна за последние полтора года: примерно 30 тысяч граждан Украины мы ежемесячно мобилизуем. Здесь нет резких колебаний," — заявил нардеп.

