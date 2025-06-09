Нардеп заявил о миллионной армии, с которой воюет 20%: в Третьей штурмовой ответили

Максим Жорин

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Силы обороны насчитывают около одного миллиона человек, однако лишь около 20% из них непосредственно участвуют в боевых действиях на фронте.

Об этом заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Александр Федиенко в интервью Radio NV.

«У нас практически миллионная армия, воюют там процентов 20 — это в лучшем случае. Процентов 40 занимаются обеспечением, а есть все остальные, тоже себя называют военными. Но почему-то ротацию не проводят», — отметил Федиенко.

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Нардеп утверждает, что есть военнослужащие, которые воюют уже три-четыре года непосредственно в зоне ведения активных боевых действий, а есть «живущие на каких-то полигонах, в тылу и т.д.». По его мнению, существует определенное военное неравенство, которое нужно исправлять.

«Потому что у нас получается так: армия огромная, мы постоянно ее наполняем, но при этом у нас есть тот ресурс военных, который живет где-то в тылу. И мы платим им денежное довольствие», — подытожил Федиенко.

Реакция Жорина

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады подполковник ВСУ Максим Жорин резко отреагировал на такое заявление.

«Немного раздражает, когда депутаты, чиновники начинают рассказывать о количестве воюющих в украинской армии», — отметил Жорин.

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Он утверждает, что пехотинцы, штурмовики и другие представители подразделений, непосредственно находящихся на линии боевого столкновения, — это не вся армия. Войско не может функционировать без обеспечения и тыловых подразделений.

«Как вообще появляются эти громкие проценты? Кто и как это вычислил, по каким критериям? Кого посчитали „воюющим“, а кого нет?», — возмущается военный.

Жорин советует всем экспертам, которые любят обсуждать вопрос, кто воюет в армии, а кто нет — сначала вступить в ряды ВСУ (на любую должность, пусть и тыловую), разобраться в армейской системе, а потом уже делать громкие заявления.

Ранее командующий Нацгвардией Александр Пивненко рассказал, в чем проблема мобилизации.

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