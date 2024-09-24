Нардепка: РФ планирует создать плацдармы вблизи 5 областных центров и уничтожать их – какие города под прицелом

По ее словам, речь идет о Запорожье и Днепре, Харькове и Херсоне, а также Сумах.

В течение осени россияне планируют создать плацдармы вблизи пяти областных центров и уничтожать их.

Об этом сообщила народная депутат Марьяна Безугла в своем Facebook.

По ее словам, речь идет о Запорожье и Днепре, Харькове и Херсоне, а также Сумах, которые стали плацдармом для наших активных действий на Курщине.

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"Прошу военных при таких обстоятельствах уделить внимание максимальной горизонтальной координации, максимальному сопротивлению агрессору, а гражданским – реалистическому восприятию ситуации, неравнодушию и поддержке боевых подразделений. Мы не можем отдать ни нашу землю, ни наш разум. Независимо от того, что происходит на самых высоких уровнях, украинцы уже не раз доказали, что сильнее любых обстоятельств", – пишет нардепка.

Ранее Безугла заявила о плохой подготовке мобилизованных в учебных центрах.

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