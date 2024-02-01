Нардепка сделала тревожное заявление о демобилизации: "Законодательный обман и манипуляция"

В проекте прописан срок 36 месяцев, но нет четкого механизма вычисления.

В обновленной версии законопроекта о мобилизации "четкого, действенного и реалистичного механизма демобилизации нет".

Об этом в эфире Общественного радио сообщила народная депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз.

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"Есть срок 36 месяцев, который не понятно, каким образом считается. Указано лишь, что непрерывной военной службы во время военного положения. Это, с моей точки зрения, очень большой срок для тех, кто находится на нуле или в зоне боевых действий, и совершенно другой термин для людей, которые все время находились не в зоне боевых действий", — сказала она.

Нардепка подчеркнула, что следует заложить четкий механизм вычисления. Впрочем, даже эти 36 месяцев упираются в решение ставки верховного главнокомандующего, где не установлены сроки, в течение которого ставка должна принять это решение.

Она считает, что "это законодательная манипуляция от авторов, которые поставили 36 месяцев, чтобы иметь 12 месяцев на разработку алгоритма демобилизации, но сейчас подвесили ее на крючок условного решения от ставки верховного главнокомандующего".

По ее мнению, в таком варианте, как нормы прописаны в проекте – это "фактически нереалистичный механизм для реализации демобилизации".

"Законодательный обман и манипуляция для тех, кто ожидает демобилизацию. В том числе родных, требующих от власти установить сроки и механизмы для демобилизации", — говорит нардепка.

Напомним, ранее Зеленский высказался о демобилизации военных ВСУ.

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