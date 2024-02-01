Нардепы предлагают сажать в тюрьму беглецов за границу: что известно о скандальном проекте

Инициаторами проекта являются народные депутаты из фракции "Слуга народа", один из которых подозревался в получении взятки.
В Верховной Раде предлагают ввести уголовную ответственность за незаконное пересечение границы во время мобилизации. В частности, они хотят наказывать уклонистов, нелегально сбежавших за границу, лишением свободы от 3 до 5 лет.
Соответствующий проект №10453 зарегистрирован на сайте парламента от 31 января.
Как отмечается в пояснительной записке, при повторной попытке или за преступление, совершенное группой лиц, предусматривается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет. А если действия соединены с насилием или с применением оружия, то – на срок от 8 до 12 лет.
"Лицо, осуществившее пересечение государственной границы Украины с целью уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, освобождается от уголовной ответственности за преступление, предусмотренное частью первой настоящей статьи, в случае/если такое лицо вернулось на территорию Украины в течение шести месяцев с момента пересечения границы и добровольно заявила о факте совершения преступления работникам Государственной пограничной службы Украины", — говорится в тексте документа.
Инициаторами проекта являются народные депутаты из фракции "Слуга народа". Интересно, что одним из них является Сергей Кузьминых, подозреваемый в получении 558 тысяч гривен взятки.
В четверг, 1 февраля, проект законк направлен на рассмотрение Комитета.
Напомним, в обновленном варианте проекта о мобилизации предлагается налагать арест на активы уклоняющихся.
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