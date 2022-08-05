"Наркоман, офицер и "потомок казаков": бойцы "Азова" взяли в плен полдесятка оккупантов

Военные подразделения ССО "Азов" взяли в плен пять оккупантов. Среди них есть российский офицер, а также мобилизованный с так называемой "ДНР".
"Азовцы" отмечают, что пленные живы и здоровы, ведь они нужны для обмена украинских защитников.
Об этом сообщил первый командир "Азова" Андрей Белецкий в Telegram.
"Новая пятерка пленных от ССО "Азов". Среди них: наркоман, офицер, осетин, "потомок казаков" из Кубани и мобилизованный "денер", — сообщил Белецкий.
Он подчеркнул, что пленные российские оккупанты живы и здоровы.
"Обратите внимание: эти животные живы, не избиты, не искалечены. Они будут хорошо есть и хорошо спать, их будут лечить украинские врачи, пока они будут ждать обмена", — написал Белецкий.
Первый командир подразделения подчеркнул, что кодекс чести солдата, которому верны все "азовцы", предусматривает достойное отношение к пленникам.
"Это кодекс чести солдата, обязателен для азовца, с какой бы мразью ты ни имел дело — достойно обращаться с пленным. Мы не нарушаем его даже после массового убийства наших собратьев в Оленовке. Потому что мы — "Азов", потому что мы – воины, а не стая собак, как наш враг", — написал Билецкий и добавил: "Ну и кроме этого, это фонд для обмена наших собратьев".
Напомним, Верховный суд России удовлетворил иск генеральной прокуратуры РФ о признании украинского полка "Азов" "террористической организацией" и запрете ее деятельности в РФ.
Принимая решение о признании "Азова" якобы террористической организацией, Верховный суд России не понял, что речь идет о структурном подразделении Национальной гвардии.
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