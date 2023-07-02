"Наркоманы, что скажешь": Буданов прокомментировал слухи РФ о своей "смерти" — видео

Кирилл Буданов ответил на слухи о якобы его "смерти", которые распространяет Россия.
Глава ГУР Кирилл Буданов, отвечая на вопросы журналистов, как он пережил свою "гибель", ответил – "нормально".
Об этом он сказал в комментарии "Суспільному".
"Ну где можно найти логику? Нет логики в деяниях алкоголика – есть такое выражение. А тут еще и наркоманы, то что скажешь", – прокомментировал глава ГУР слухи РФ о своей "смерти".
Буданов процитировал строчку из песни "Алкоголизм" группы "ТИК", где поется: "Нет логики в деяниях алкоголика, водка и пиво тихо делают свое чудо".
Напомним, Россия дважды пыталась атаковать ракетами здание ГУР, чтобы убить руководителя разведки Кирилла Буданова.
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