"Наркоманы, что скажешь": Буданов прокомментировал слухи РФ о своей "смерти" — видео

Кирилл Буданов ответил на слухи о якобы его "смерти", которые распространяет Россия.

Глава ГУР Кирилл Буданов, отвечая на вопросы журналистов, как он пережил свою "гибель", ответил – "нормально".

Об этом он сказал в комментарии "Суспільному".

"Ну где можно найти логику? Нет логики в деяниях алкоголика – есть такое выражение. А тут еще и наркоманы, то что скажешь", – прокомментировал глава ГУР слухи РФ о своей "смерти".

Буданов процитировал строчку из песни "Алкоголизм" группы "ТИК", где поется: "Нет логики в деяниях алкоголика, водка и пиво тихо делают свое чудо".

Напомним, Россия дважды пыталась атаковать ракетами здание ГУР, чтобы убить руководителя разведки Кирилла Буданова.

"Нет логики": Буданов ответил на слухи РФ о якобы его "смерти"

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