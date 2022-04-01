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Народные депутаты в первом чтении приняли закон о запрете пророссийских партий в Украине

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Народные депутаты в первом чтении приняли закон о запрете пророссийских партий в Украине

УНИАН

К ранее зарегистрированному законопроекту добавили новые нормы.

Народные депутаты Верховной Рады 1 апреля приняли в первом чтении законопроект 7172-1, предусматривающий порядок запрета пророссийских партий.

Об этом сообщает представитель Верховной Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря.

Она отметила, что в ранее зарегистрированный законопроект добавили новые нормы в Регламент Верховной Рады. В частности, говорится, что:

  • Народный депутат, не вошедший в состав депутатской фракции (в том числе после объявления депутатской фракции распущенной), исключенный или вышедший из состава депутатской фракции, внефракционный.
  • В случае запрета судом политической партии, сформировавшей в Верховной Раде депутатскую фракцию, такая депутатская фракция после вступления судебного решения о запрете политической партии законной силы объявляется Председателем Верховной Рады Украины распущенной.

"Ожидаем представления поправок и готовим законопроект к принятию в целом", — написала она.

Напомним, 28 марта ВР получила закон проекта №7172-1, предусматривающий запрет пророссийских партий в Украине.

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