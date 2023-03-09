"Народный спутник" помог уничтожить тысячи единиц военной техники РФ — ГУР

Ресурс спутника позволил обнаружить 7321 объект вражеской техники, большая часть которой была уничтожена.
"Народный спутник", приобретенный при пожертвованиях украинцев, помог выявить и уничтожить тысячи единиц вражеской техники.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.
Военная разведка Украины начала использовать "народный спутник" с 24 сентября 2022 года. С тех пор военные сутки получают необходимые разведданные из космоса.
"За 5 месяцев использования ICEYE сотрудники ГУР провели космическую радиолокационную разведку почти 1000 районов расположения подразделений государства-агрессора на оккупированных и других территориях, представляющих интерес ВСУ", — говорится в сообщении.
За это время ресурс спутника позволил выявить 360 палаток в местах расположения армии РФ, а также 7321 объект вражеской военной и специальной техники, в частности:
- 45 самолетов;
- 27 вертолетов;
- 6 ОТРК "Искандер";
- 36 ЗРК "С300";
- 12 ЗРК "Панцирь С1";
- 11 радиолокационных станций;
- 10 понтонных переправ.
Значительная часть из этого списка была уничтожена.
Напомним, в августе благотворительный фонд Сергея Притулы за 600 млн грн, собранных украинцами, приобрел спутник для ВСУ. Он может сканировать объекты на Земле в любую погоду и умеет "видеть" через препятствия.
По словам министра обороны Алексея Резникова, только за первые два дня работы спутника было обнаружено более 60 единиц вражеской боевой техники.
Украинцы в соцсетях живо и позитивно отреагировали на известие о покупке спутника.