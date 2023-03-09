"Народный спутник" помог уничтожить тысячи единиц военной техники РФ — ГУР

Ресурс спутника позволил обнаружить 7321 объект вражеской техники, большая часть которой была уничтожена.

"Народный спутник", приобретенный при пожертвованиях украинцев, помог выявить и уничтожить тысячи единиц вражеской техники.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

Военная разведка Украины начала использовать "народный спутник" с 24 сентября 2022 года. С тех пор военные сутки получают необходимые разведданные из космоса.

"За 5 месяцев использования ICEYE сотрудники ГУР провели космическую радиолокационную разведку почти 1000 районов расположения подразделений государства-агрессора на оккупированных и других территориях, представляющих интерес ВСУ", — говорится в сообщении.

За это время ресурс спутника позволил выявить 360 палаток в местах расположения армии РФ, а также 7321 объект вражеской военной и специальной техники, в частности:

45 самолетов;

27 вертолетов;

6 ОТРК "Искандер";

36 ЗРК "С300";

12 ЗРК "Панцирь С1";

11 радиолокационных станций;

10 понтонных переправ.

Значительная часть из этого списка была уничтожена.