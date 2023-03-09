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"Народный спутник" помог уничтожить тысячи единиц военной техники РФ — ГУР

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
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"Народный спутник" помог уничтожить тысячи единиц военной техники РФ — ГУР

Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Ресурс спутника позволил обнаружить 7321 объект вражеской техники, большая часть которой была уничтожена.

"Народный спутник", приобретенный при пожертвованиях украинцев, помог выявить и уничтожить тысячи единиц вражеской техники.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

Военная разведка Украины начала использовать "народный спутник" с 24 сентября 2022 года. С тех пор военные сутки получают необходимые разведданные из космоса.

"За 5 месяцев использования ICEYE сотрудники ГУР провели космическую радиолокационную разведку почти 1000 районов расположения подразделений государства-агрессора на оккупированных и других территориях, представляющих интерес ВСУ", — говорится в сообщении.

За это время ресурс спутника позволил выявить 360 палаток в местах расположения армии РФ, а также 7321 объект вражеской военной и специальной техники, в частности:

  • 45 самолетов;
  • 27 вертолетов;
  • 6 ОТРК "Искандер";
  • 36 ЗРК "С300";
  • 12 ЗРК "Панцирь С1";
  • 11 радиолокационных станций;
  • 10 понтонных переправ.

Значительная часть из этого списка была уничтожена.

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Напомним, в августе благотворительный фонд Сергея Притулы за 600 млн грн, собранных украинцами, приобрел спутник для ВСУ. Он может сканировать объекты на Земле в любую погоду и умеет "видеть" через препятствия.

По словам министра обороны Алексея Резникова, только за первые два дня работы спутника было обнаружено более 60 единиц вражеской боевой техники.

Украинцы в соцсетях живо и позитивно отреагировали на известие о покупке спутника.

Украинцы скинулись на спутник для нужд ВСУ - нация непобедима

Украинцы скинулись на спутник для нужд ВСУ - нация непобедима

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Дата публикации
Просмотры
376
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