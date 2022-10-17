"Народу пригнали много, но толку нет": оккупант жалуется жене на бессмысленность мобилизации (перехват)

Оккупант жалуется, что у Давыдова Брода на Херсонщине, где он находится вместе с другими захватчиками, нет никаких условий.

Украинская разведка перехватила очередной телефонный разговор оккупанта с родными, в котором захватчик жалуется на отсутствие довольствия и признает, что мобилизация не помогла их положению.

Аудиозапись разговора опубликовало Главное управление разведки.

Мужчина жалуется, что у Давыдова Брода Херсонской области, где он находится вместе с другими захватчиками, нет никаких условий. У оккупантов — отсутствует связь, они даже не могут помыться.

Кроме того, в разговоре с женой они оговаривают путинскую мобилизацию и признают, что на войну кремлевское командование отправляет необученное "пушечное мясо".

Оккупант: "Ничего здесь нет, ни воды, ни связи. Три дня уже не умывался".

Жена оккупанта: "Мобилизация, пацанов забрали. Они там, с*ка, уже с сердечными приступами умирают. Что, б**дь, происходит".

Оккупант: "Забирают, народу пригнали много, но толку нет".

Жена оккупанта : "Многие необученные, "пушечное мясо". Я не знаю, как назвать происходящее".

Напомним, что это уже далеко не впервые оккупанты в перехваченных разговорах жалуются на свое плачевное состояние. Ранее оккупант, попавший в "котел" ВСУ, расплакался во время разговора с женой.

Другой сравнил ситуацию в российской армии со сталинскими методами — "как при Сталине – ни шагу назад". Еще один пожаловался, что в ВСУ "все есть", а у оккупантов — "нет них*я".

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