Нарушают права гражданских и запрещают им уезжать: как оккупанты ведут себя на захваченных территориях

Российские военные на временно захваченных территориях Украины совершают произвол.
Враг продолжает осуществлять меры административно-полицейского режима, нарушает права и свободы мирных жителей, запрещает гражданским выезжать на подконтрольную Украине территорию.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
"На временно захваченных территориях Украины враг продолжает осуществлять меры административно-полицейского режима, нарушает права и свободы мирных жителей, запрещает свободное передвижение и перемещение на территорию, подконтрольную правительству Украины", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что с 5 мая в Харьковской области освободили уже 23 населенных пункта. Сейчас российские оккупанты пытаются сдержать украинское наступление на этом направлении.
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