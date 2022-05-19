Нарушают права гражданских и запрещают им уезжать: как оккупанты ведут себя на захваченных территориях

Нарушают права гражданских и запрещают им уезжать: как оккупанты ведут себя на захваченных территориях

Российские военные на временно захваченных территориях Украины совершают произвол.

Враг продолжает осуществлять меры административно-полицейского режима, нарушает права и свободы мирных жителей, запрещает гражданским выезжать на подконтрольную Украине территорию.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

"На временно захваченных территориях Украины враг продолжает осуществлять меры административно-полицейского режима, нарушает права и свободы мирных жителей, запрещает свободное передвижение и перемещение на территорию, подконтрольную правительству Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что с 5 мая в Харьковской области освободили уже 23 населенных пункта. Сейчас российские оккупанты пытаются сдержать украинское наступление на этом направлении.

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