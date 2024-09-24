Нарушил ли белорусский самолет воздушное пространство Украины: в ВС дали ответ

В Воздушных силах отметили, что вероятно была применена радиолокационная помеха.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, нарушил ли белорусский самолет воздушное пространство Украины.

Об этом командование Воздушных сил ВСУ сообщило в Telegram.

"Факт нарушения воздушного пространства Украины с территории Беларуси не установлен", — говорится в сообщении.

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В Воздушных силах отметили, что вероятно была применена радиолокационная помеха.

Ранее сообщалось, что во вторник, 24 сентября, воздушная цель из Беларуси пересекла государственную границу. У нее был курс на юг. Мониторинговые чаты сообщили, что на территорию Украины залетел белорусский самолет. Между тем, "Белорусский Гаюн" проинформировал, что истребитель Як-130 военно-воздушных сил Республики Беларусь зашел на территорию Украины.

Именно в это время в Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу.

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