"Нарушили давнюю немецкую традицию": Шольц — о поставках оружия Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что поддерживает Украину в борьбе с РФ.

Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что его страна и народ поддерживают украинцев в войне с Россией.

Об этом он заявил в поздравлении второму международному благотворительному телемарафону Save Ukraine, который одновременно проходит в столицах Киеве и Берлине.

"Приветствую, Киев! Приветствую, Украина! Мы — вместе с вами, наши сердца, наши мысли — вместе с вами. Каждый день, с тех пор, как Россия напала на Украину. Мы сжимаем кулаки с нашими друзьями и партнерами", — отметил канцлер.

Шольц напомнил, что немецкое правительство оказывает Украине помощь для поддержки экономики. Также Германия посылает оружие для Украины, "чем нарушается давняя немецкая традиция никому не давать оружие".

По информации канцлера ФРГ, 80 тысяч украинцев нашли убежище в Германии.

"Мы встретили их с объятиями. После войны мы поможем отстроить Украину. Президент Зеленский сказал 8 мая, что украинское солнце растопит лед той зимы, которая началась 24 февраля. Путин не победит".

Мы помним тех, кто потерял жизнь, опираясь на российскую агрессию, тех, кто ранен, тех, кто потерял дом, тех, кто пострадал от ракет и снарядов со стороны России в борьбе против тирании и притеснений. Мы вместе, мы объединены вокруг Украины, стоим за человеческое достоинство, за свободу, за демократию. Как европейские братья и сестры", — подытожил Олаф Шольц.