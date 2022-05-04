"Нарваться на удар от НАТО или США": Арестович оценил риск ядерного удара из России

"Нарваться на удар от НАТО или США": Арестович оценил риск ядерного удара из России

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что США и ЕС серьезно относятся к угрозам президента России Владимира Путина по поводу ядерной войны и обещают, что государство-агрессор получит ответ на такие действия.

В действительности Россия не хочет нарваться на удар от НАТО или США, считает Арестович.

Об этом советник руководителя ОП рассказал 24 каналу.

Он напомнил о неоднократных обещаниях США о том, что применение Россией ядерного, химического или биологического оружия приведет к катастрофическим последствиям для РФ.

"Вероятность применения ядерного оружия снижается, потому что Россия не хочет нарваться на удар от НАТО или США", — сказал Арестович.

Напомним, ранее американский эксперт Джозеф Сиринчоне назвал пять вариантов, как Путин может использовать ядерное оружие для удара по миру. В частности, он предупредил, что российский диктатор сначала может запустить ядерную ракету в Черное море в качестве "демонстрационного выстрела", а затем применить ее по целям в Украине.

Общая мобилизация в России и ядерная угроза – это и другое ТСН обсудила с военным экспертом

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