Глава внешней разведки президента России Сергей Нарышкин заявил в четверг, 7 декабря, Соединенным Штатам, что поддержка Украины со стороны Запада превратит конфликт во "второй Вьетнам", который будет преследовать Вашингтон в течение многих лет.

Об этом пишет Reuters.

Путин ввел войска в Украину в начале прошлого года, спровоцировав войну, унесшую сотни тысяч жизней и приведшую к крупнейшему за последние шесть десятилетий противостоянию между Россией и Западом.

Запад предоставил Украине более 246 миллиардов долларов помощи и оружия, но украинское контрнаступление провалилось, и Россия продолжает контролировать чуть меньше пятой части украинской территории.

"Украина превратится в "черную дыру", которая будет поглощать все больше ресурсов и людей", — заявил Сергей Нарышкин, глава Службы внешней разведки России (СВР), в статье во внутреннем журнале СВР "Оперативник разведки".

"В конце концов США рискуют создать для себя "второй Вьетнам", и каждой новой американской администрации придется пытаться справиться с этим", — написал он.

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Президент США Джо Байден предупреждал, что прямая конфронтация между НАТО и Россией может спровоцировать Третью мировую войну и неоднократно исключал возможность отправки американских солдат в Украину.

Война во Вьетнаме была фактически конфликтом "Холодной войны" между Востоком и Западом, в котором Соединенные Штаты воевали на стороне сил Южного Вьетнама против Севера, поддерживаемого коммунистическими государствами Китая и Советским Союзом.

Война, в которой погибло несколько миллионов человек, закончилась в 1975 году победой Северного Вьетнама и позорным поражением Соединенных Штатов, лишившихся более 58 000 своих бойцов и разожгли мощное антивоенное движение у себя дома.

В среду, 6 декабря, Байден обратился к республиканцам с просьбой предоставить Украине новую порцию военной помощи.

"Если Путин захватит Украину, он на этом не остановится", — сказал Байден, предсказав, что Путин пойдет дальше и нападет на союзника по НАТО.

Тогда, добавил Байден, “у нас будет то, чего мы не стремимся и чего у нас нет сегодня: американские войска будут воевать с российскими войсками”.

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