"Нас атаковала Баба Яга": оккупант пожаловался после удара украинским дроном и показал последствия — видео

Солдат оккупационной армии РФ пожаловался на ночную атаку украинским беспилотником, который россияне называют "Бабой Ягой". Он рассказал о смерти двух солдат и последствиях "прилета" на позицию.

Видео распространили в Сети.

По его словам, украинский дрон ночью залетел в блиндаж к оккупантам.

"Сегодня ночью нас атаковала Баба Яга. Погибли два моих боевых товарища… Ночью прилетело в блиндаж", — рассказал оккупант.

Напомним, ВСУ на фронте используют беспилотник "Армии дронов", который наводит ужас на россиян. Оккупанты прозвали его "Бабой Ягой". Этот тяжелый дрон наши пилоты применяют преимущественно ночью, чтобы быть менее заметными.

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