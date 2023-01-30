"Нас больше не будут унижать": министр обороны Британии — о лжи Шойгу и Герасимова перед войной

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал, что накануне полномасштабной войны России против Украины он встречался с Шойгу и Герасимовым. Руководители оккупационной армии РФ врали, что не планируют полномасштабное вторжение.

Об этом сообщает BBC News.

Бен Уоллес вспомнил свои разговоры с российскими руководителями оккупационной армии — Шойгу и Герасимовым. Они в разговорах пытались продемонстрировать силу, говорили о "мощности России" и врали, что войны не будет.

"Я собираюсь солгать тебе, ты знаешь, что я лгу, и я знаю, что ты знаешь, что я лгу, и я все еще буду лгать тебе", — вспоминает Уоллес.

Глава Генштаба РФ Герасимов также заявил, что якобы "нас (Россию — ред.) больше никогда не будут унижать". Бен Воллес отметил, что уже тогда он убедился, что война будет.

Война России против Украины

24 февраля 2022 года российские оккупанты начали полномасштабное вторжение на территорию Украины. Захватчики хотели "за три дня" захватить Киев и установить в Украине марионеточный режим. Несогласные с этим террористы планировали убить.

В тот же день российский диктатор Путин объявил проведение так называемой "специальной военной операции". Путин потребовал от ВСУ сложить оружие и заявил, что с "украинцами ему будет проще договориться", чем с законными властями.

По состоянию на 30 января 2023 ликвидировано 126 650 оккупантов, уничтожено 3210 танков, 293 самолета и 284 вертолета.

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