"Нас держат, как щит": населению из села рядом с Новой Каховкой россияне не дают коридора для выхода

"Нас держат, как щит": населению из села рядом с Новой Каховкой россияне не дают коридора для выхода

Люди не могут эвакуироваться.

В селе Казацкое, что рядом с Новой Каховкой в Херсонской области идут ожесточенные бои.

Об этом говорится в ТСН.

Местная жительница рассказала, что жители оказались в блокаде, у них нет продовольствия. «Нам не дают коридор для выхода. Нас держат как живой щит», — рассказывает она.