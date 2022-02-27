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"Нас держат, как щит": населению из села рядом с Новой Каховкой россияне не дают коридора для выхода

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Люди не могут эвакуироваться.

В селе Казацкое, что рядом с Новой Каховкой в Херсонской области идут ожесточенные бои.

Об этом говорится в ТСН.

Местная жительница рассказала, что жители оказались в блокаде, у них нет продовольствия. «Нам не дают коридор для выхода. Нас держат как живой щит», — рассказывает она.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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