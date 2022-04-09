"Нас х**чат, как хотят": в России родственники оккупантов высчитывают, какую компенсацию получат за убитых сыновей

Один из оккупантов рассказал матери, что у него убили всю роту.
В России родственники военных преступников, которые воюют в Украине, уже высчитывают, какую компенсацию от правительства получат.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
По словам одной из женщин, по российскому ТВ обещают всем военнослужащим “ветеранку” и выплаты за каждый боевой день.
“По телевизору говорят, что все отлично. Все, кто возвращаются - получают “ветеранку”. За ранение выплачивают три миллиона, оплачивают похороны. Даже не три, а пять”, - акцентировала женщина.
В ответ на это российский оккупант говорит ей, что у него убили всю роту. Одному оторвало руку, второму - ногу.
“Мы сделали бомбоубежище, обсыпали все песком, поставили бочки. Непонятно, зачем мы это вообще делаем. И не вперед, и не назад. Что они там думают? Нас х**чат, как хотят”, — добавил военный преступник.
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