"Нас х**ня осталась и отправляют п*дары на позиции": оккупант сетует на потери — перехват ГУР

Российский оккупант рассказал о значительных потерях личного состава армии РФ во время войны и признал ВСУ гораздо более эффективной армией, чем российская.

Солдат оккупационной армии обвиняет военное руководство в бестолковости и советует своим родным не смотреть телевизор, из которого им врут об успехах и отсутствии проблем.

Телефонный разговор оккупанта, в котором он об этом рассказывает, перехватило Главное управление разведки Минобороны Украины.

В частности, российский военный говорит о большом количестве потерь.

“*бать, здесь в натуре нас раз**бывают вообще, еще немножко и походу нас вообще там всех расчешут, дох*я потерь, вообще нас х**ня осталась и отправляют п*дары на позиции. П**дец, прикинь, раз**бывают, "двухсотые", "двухсотые", них** сделать, видишь, здесь не могут, них** у нас не получается. П*дарасы, бл*дь, командование — дебилы", — говорит он.

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Также оккупант обращает внимание на преимущество ВСУ в военной технике и говорит о недостаточном обеспечении российской армии.

“Вообще п**дец раз**бывают, танк приедет, как даст п**ды, *бать вообще, все летит нах** вдребезги. Это не вторая армия мира, бл*дь, по ходу, х** знает, после "укропии" [Украины] уже третья. "Укропы" [украинцы] работают п**дец жестко. В натуре у них все есть, и не жалеют им них**, а нашим г*ндоны, них**, короче, нет, че по телевизору - вообще бред *баный, лучше вообще его не включай нах**”, — резюмировал оккупант .

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