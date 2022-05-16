"Нас может не быть": Лукашенко заявил, что "Россия не должна самостоятельно бороться с НАТО"

"Нас может не быть": Лукашенко заявил, что "Россия не должна самостоятельно бороться с НАТО"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко призвал страны ОДКБ сплотиться.

Он заявил, что якобы "Россия не должна самостоятельно бороться с НАТО", а Запад якобы хочет "расчленить Украину".

Об этом сообщают российские и белорусские пропагандистские СМИ.

На саммите с лидерами России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Армении Лукашенко призвал эти страны объединиться для укрепления политических и военных отношений.

"Без скорейшего сплочения наших стран, без укрепления политических, экономических, военных связей – нас завтра может не быть", — заявил самопровозглашенный президент Беларуси.

Лукашенко повторил заявления пропагандистов о том, что якобы "Россия самостоятельно борется с НАТО" и заявил, что если бы ОДКБ "выступили единым фронтом, то Беларуси и РФ удалось избежать санкций".

"Ни одна страна не угрожает НАТО, при этом Североатлантический альянс наращивает военное присутствие в Восточной Европе и проводит масштабные учения", – заявил самопровозглашенный президент.

Лукашенко заявил, что якобы Запад хочет "расчленить Украину" и "продолжить конфликт".

"Самая опасная сегодня тенденция в Украине – попытки расчленения Украины. Уже созданы тысячные подразделения, чтобы под видом миротворцев войти в Украину и защитить ее", – сказал Лукашенко.

Напомним, в Генеральный штаб ВСУ рассказал оперативную информацию о ситуации на границе с Беларусью и Слобожанщине.

Читайте также: