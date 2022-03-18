"Нас начинают понимать": Зеленский рассказал о поддержке западных партнеров, которая будет неожиданностью для России

"Нас начинают понимать": Зеленский рассказал о поддержке западных партнеров, которая будет неожиданностью для России

Президент заверил, что контакты с поддерживающими Украину государствами будут продолжаться, пока не удастся остановить войну.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих контактах с западными партнерами, поддержка которых значительно усилит возможность Украины защищаться от российской агрессии.

Об этом он говорил в своем обращении в ночь на 18 марта.

В частности, Зеленский напомнил о своем выступлении 17 марта перед парламентом Германии и отметил, что взгляды немцев по сотрудничеству с Россией меняются.

"Видим, как Германия ищет новый путь. Видим, как искренне большинство немцев выступает за пересмотр старой политики", — подчеркнул он.

Президент заверил, что такие выступления в парламентах, а также на площадях государств-партнеров, он будет продолжать "столько, сколько нужно, чтобы остановить войну".

"Я чувствую: нас начинают понимать все больше. В Европе, в мире, в разных странах. И это дает нам все больше и больше поддержки. Той, о которой мы так долго просили", — заявил Зеленский.

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Также украинский лидер сообщил о своем разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который был направлен на усиление защиты Украины и координацию общих шагов к миру.

Отдельно Зеленский выразил благодарность президенту США Байдену "за новую и действенную поддержку для нашего государства".

"Я не могу раскрыть вам все детали и этого пакета поддержки, и других. Потому что это наша тактика. Наша оборона. Когда противник не знает, чего ждать от нас. Как они не знали, что их будет ожидать после 24 февраля. Не знали, что есть у нас для защиты и как мы готовились встречать удар", — заметил украинский президент.

Именно этим эффектом неожиданности для врага Зеленский объяснил, что Украина уже 22 дня успешно сдерживает полномасштабный удар оккупантов.

Так же он считает, что сейчас не время раскрывать тактику переговоров. "Переговоры ради мира, суверенитета, территориальной целостности нашего государства, нашей воли. Работая больше в тишине, чем на телевидении, радио или в фейсбуке. Считаю это правильным", — подчеркнул украинский лидер.