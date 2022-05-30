"Нас не хотят слышать": Лавров обвинил Францию в "разжигании неонацизма" в Украине

"Нас не хотят слышать": Лавров обвинил Францию в "разжигании неонацизма" в Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Францию в разжигании неонацизма в Украине.

Российский дипломат, цинично лгущий о войне в Украине и активно поддерживающий пропаганду Путина, утверждает, что, мол, Франция играет "одну из инициативных ролей в разжигании неонацизма в Украине".

Такое заявление глава МИД России выразил в интервью французскому телеканалу TF1.

По словам российского министра, Париж активно вооружает Украину, в том числе наступательными вооружениями. Кроме того, как говорит Лавров, Франция требует вести войну до победного конца и нанести России поражение.

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"К большому сожалению, в том, что касается разжигания украинского национализма, неонацизма, Франция играет одну из инициативных ролей. Нам грустно это видеть", – сказал Лавров.

А вот Россию, ведущую агрессивную политику и варварски уничтожающую Украину, по его мнению, на Западе слышать не хотят.

"Это свидетельствует лишь о том, что все наши многолетние обращения к Западу с призывом договариваться на равноправной основе не просто не были услышаны, а сознательно проигнорированы. Следовательно, Запад никогда и не хотел равноправного содружества и сотрудничества с Российской Федерацией", – подытожил Лавров.

Напомним, Макрон заявил о готовности Франции стать гарантом безопасности Украины.

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