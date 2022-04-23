"Нас не интересует мнение России": Зеленский прокомментировал поставки оружия Украине

Относительно поставляет оружие в Украину, - нас точно не интересует мнение РФ.

Об этом на пресс-конференции заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"По поставке оружия в Украину, нас точно не интересует мнение РФ. Хотя они сначала войны нам также это снабжение делали. Вы помните начало полномасштабного вторжения, как они бежали, покидая танки. Мы им благодарны за такие поставки", — сказал президент Украины.

Напомним, Зеленский заявил, что действия Путина, начавшего 24 февраля полномасштабное вторжение в Украину, оценить сложно.

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