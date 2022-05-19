"Нас не интересует возвращение войны через несколько лет": у Зеленского назвали условие прекращения огня

"Нас не интересует возвращение войны через несколько лет": у Зеленского назвали условие прекращения огня

Прекращение огня невозможно до полного вывода российских войск и освобождения оккупированных украинских территорий.

Пока Россия полностью не выведет свои войска с украинских территорий, украинской переговорной платформой есть оружие, санкции и деньги.

Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Не предлагайте нам прекращение огня — это невозможно без тотального вывода войск РФ. Украинское общество не интересует новый "Минск" и возвращение войны через несколько лет. Пока РФ не готова полностью освободить наши земли, наша переговорная платформа — оружие, санкции и деньги", – сообщил Подоляк.

Напомним, Алексей Арестович заявил, что президент и руководство Украины, а также дипломаты и наши международные партнеры считают возможным так называемое "примирение" с РФ только после капитуляции Москвы, вывода путинских войск и разговора о компенсациях за нанесенный ущерб.

Как сообщалось, оккупанты готовят к принудительному вывозу в РФ более полутысячи мариупольцев, среди них — 55 детей.

Читайте также: