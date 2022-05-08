"Нас не обошла беда": в Херсонской области оккупанты обстреляли ракетами город Голая Пристань

"Нас не обошла беда": в Херсонской области оккупанты обстреляли ракетами город Голая Пристань

В Голой Пристане (временно оккупированная Херсонская область) оккупанты обстреляли жилые дома.

Херсонская областная прокуратура возбудила уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным следствия, военные ВС РФ совершили артиллерийскую атаку на г. Голая Пристань Скадовского района. По предварительным данным, четверо местных жителей получили телесные повреждения. Повреждены жилые дома, газовая магистраль.

Сведения о других поврежденных объектах уточняются.

"Нас не обошла беда, пришедшая на нашу землю, в наше государство – прилетели ракеты. В результате один дом разрушен, более 25 – повреждены взрывом", – сообщила заместитель мэра города Светлана Линник в Facebook.

Прокуратура Херсонской области

На месте работают спасатели и газовая служба. Последняя устраняет повреждения магистральной сети, чтобы восстановить газоснабжение.

Напомним, в Луганской области российские военные уничтожили здание сельской школы, в котором от обстрелов скрывались жители села. Погибли, по предварительным данным, 60 человек.

Удастся ли оккупантам провести псевдореферендум на Херсонщине

Читайте также: