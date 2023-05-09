"Нас не пугают силовые игры": Шольц отреагировал на парад 9 мая в Москве

В Европейском союзе не боятся демонстрации Кремлем силы, а намерены поддерживать Украину столько, сколько нужно.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает Reuters.

"В 2200 километрах к северо-востоку отсюда Путин сегодня демонстрирует своих солдат, танки и ракеты. Нас не должны пугать такие силовые игры! Давайте оставаться непоколебимыми в нашей поддержке Украины – столько, сколько потребуется!", — говорится в речи Шольца.

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Парад в Москве на 9 мая

Президент России Владимир Путин выступил на параде в Москве 9 мая и заявил о якобы развязанной против РФ войне.

В этом году "парад Победы" в Москве был достаточно скромным – без авиации и с одним танком. По Красной площади проехался лишь один танк Т-34 1940-х годов, и то он музейный и произведенный в Украине.

В эстонском городе Нарва, на границе с Россией, во вторник, 9 мая, вывесили плакат с изображением президента РФ Владимира Путина с надписью, что он – военный преступник. Такую акцию организовал Нарвский музей.