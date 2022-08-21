"Нас обстреливали всю ночь": Резниченко рассказал о последствиях российских атак на Днепропетровщину (фото разрушений)

Оккупанты всю ночь на 21 августа обстреливали Днепропетровскую область.

От атак армии России снова страдали Никопольский и Криворожский районы.

Об этом рассказал глава ОВА Валентин Резниченко.

"Нас обстреливали всю ночь… От атак армии России снова страдали два района — Никопольский и Криворожский. 5 раз! враг ударил по Никопольскому району. На Никополь россияне направили 25 снарядов из ствольной артиллерии. Из-за обстрела произошел сильный пожар на предприятии", – написал Резниченко.

По его словам, из-за обстрела россиян в Никополе изуродована школа, один дом разрушен, около двух десятков — повреждены. Кроме того, выведены из строя газопроводы и линии электропередач. Без света в результате оказались более 3000 никопольчан.

"Работают аварийные бригады. Люди не пострадали", — добавил чиновник.

Также под огонь из ствольной артиллерии и "Градов" попала Марганецкая громада, которую атаковали трижды. Люди, к счастью, не пострадали.

Однако в Марганце повреждена высоковольтная линия — обесточены более 2 200 помещений. Продолжаются восстановительные работы.

По Мировской громаде оккупанты совершили 10 выстрелов из ствольной артиллерии. Есть разрушение 5 домов.

В Криворожском районе россияне из "Ураганов" обстреляли Апостоловскую и Зеленодольскую громады. Без жертв и разрушений.

Напомним, Россия обстреляла из "Градов" базу отдыха в Никополе на Днепропетровщине.

Как сообщалось, Россия ударила по трем районам Днепропетровской области. Есть погибший, пострадавший ребенок.

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