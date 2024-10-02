"Нас поймали на ротации" из-за сообщения Безуглой: OSINT-аналитик — о причинах продвижения РФ в Угледаре

Из-за сообщения народной депутатки Марьяны Безуглой в Сети враг узнал о ротации 72-й бригады имени "Черных запорожцев" в Угледаре Донецкой области и пошел в мощное наступление.

Об этом рассказал в интервью NV OSINT-аналитик, военный обозреватель Виталий Кононученко, ссылаясь на военных, защищающих город.

"Я говорю о [народной депутатке] Марьяне Безуглой и о ее посте о том, что в Угледаре продолжается ротация и что 72-я бригада выводится. Тогда это было с такой паникой написано. Мне мои источники сказали, что в то же день после выхода ее поста, буквально через несколько часов, на те позиции, где происходили плановые ротации 72-й бригады, ушли вдвое, втрое большие силы врага с большим количеством бронетехники, с большей поддержкой артиллерии. ротация была сорвана", — подчеркнул он.

По его словам, речь идет о наступлении под Водяным, что восточнее Угледара. Там были прочные укрепления – бетонные сооружения. Это единственная линия бетонных окопов, которые были на том направлении.

"И они в тот же день были, к сожалению, увлечены. Потому что нас, так сказать, поймали на ротации, к сожалению, россияне. И здесь действительно решающим фактором была именно эта медийная составляющая. То есть, если бы ее не было, то мне говорят в 72-й бригаде, что они точно все удержали бы, если бы не сунули во столько раз больше силы, зная, что у нас в этот момент ротация. К сожалению, это был решающий фактор", — отметил он.

По его мнению, сообщение Безуглой в захвате позиций врагом в Водяном "было ключевым, потому что именно после этого были захвачены наши бетонные окопы".

Напомним, по данным генерал-лейтента Сергея Наева, российская армия хочет оцепить украинскую группировку на Кураховском направлении.

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