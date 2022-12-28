Нас пугают оружием "аналоговнет": эксперт рассказал, что не так с российской ПВО

Российские ракеты вместо воздушных целей поражают жилые дома.
После атак беспилотников на авиабазу в Энгельсе Саратовской области весь мир убедился, что Россию не защищает ПВО.
Об этом рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев в эксклюзивном интервью ТСН.ua.
Комментируя взрывы в Энгельсе, эксперт отметил:
"Весь мир убедился, что система ПВО России и противоракетной обороны — не больше, чем Колосс на глиняных ногах. Когда нас пугают оружием "аналоговнет", достаточно вспомнить случай, когда система "Панцирь-С1" вместо сбития неизвестного беспилотника попала в жилой дом в Белгороде. Поэтому я бы вообще очень осторожно на месте россиян вбрасывал в информационное пространство подобные тезисы. Кстати, учитывая тот факт, что во время последнего ракетного обстрела одна ракета упала на территории Волгоградской области".
Как отметил Снегирев, возникает вопрос — "чем будут сбивать".
"Это как в анекдоте. В российском генштабе решают вопрос, куда бить тактическим ядерным оружием. Приходят к выводу, что Лондон и Вашингтон нельзя – там их дети. Принимают решение о нанесении тактического ядерного удара по Воронежу", – добавил он.
Утром 5 декабря на аэродромах возле Рязани (Дягилево) и Саратовской области (Энгельс) прогремели взрывы. Стало известно, что на авиабазе Энгельса были повреждены два ракетоносца Ту-95.
На аэродроме под Рязанью взорвался бензовоз, повреждение получил самолет Ту-95.
В минобороны России признали инцидент и сообщили, что из-за взрывов были повреждены два самолета и погибли 4 российских оккупанта. Удары якобы были нанесены "реактивными советскими беспилотниками".
В ночь на 26 декабря мощный взрыв прогремел на военном аэродроме в городе Энгельс.
Военный эксперт Олег Жданов считает, что после атак на российские авиабазы "мифа о самой крепкой, непреодолимой системе ПВО России уже не существует".
В свою очередь, экс-председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что украинские беспилотники могут долетать не только до Энгельса.
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